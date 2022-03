IT-Experte des Roten Kreuzes Salzburg hilft in der Krisenregion

Der Halleiner Nikolaus Czepl verbringt seinen 29. Geburtstag im Krisengebiet. Er startet am Mittwoch als Teil der österreichischen Rot-Kreuz-Delegation den Auslandseinsatz.

Drei Wochen nach Beginn des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine entsendet das Österreichische Rote Kreuz nun Delegierte an das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, um vor Ort den humanitären Einsatz zu unterstützen. Auch aus Salzburg rückt Hilfe an. Nikolaus Czepl bricht am Mittwoch auf. "Der IT-Experte wird zunächst den Aufbau der IT-Infrastruktur im ungarischen Debrecen unterstützen. Je nach Sicherheitslage ist auch eine Entsendung in die Ukraine geplant", heißt es vom Roten Kreuz Salzburg.

Czepl unterrichtet und forscht am Institut für Elektronik der TU Graz. Sein Einsatz ist für vier Wochen geplant. Er soll zunächst im ungarischen Debrecen die IT-Infrastruktur der Delegation mitaufbauen. Sollte es die Sicherheitslage zulassen, soll Czepl auch in der Ukraine eingesetzt werden. Dort soll Czepl beim Aufbau eines Funknetzes und Satelliteninternets helfen. Damit wären die Einsatzkräfte auch im Fall eines Internet- und Handynetzausfalls weiterhin kontaktfähig.

Seinen 29. Geburtstag Anfang April wird der Halleiner jedenfalls nicht zu Hause feiern. "Wie alle beim Roten Kreuz bin ich da, um zu helfen", sagt Nikolaus Czepl. "Ob Weihnachten 2019 in Albanien oder jetzt über meinen Geburtstag: Die Hilfe für Menschen in Not ist das wichtigste." Czepl hat Erfahrung mit Auslandseinsätzen.Seit neun Jahren ist er beim Roten Kreuz Salzburg. Nach dem verheerenden Erdbeben in Albanien Ende 2019 unterstütze er das Rote Kreuz bei der Betreuung von 100.000 Betroffenen vor Ort. 2018 war er im größten Flüchtlingscamp der Welt in Bangladesch im Einsatz.