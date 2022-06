IT-Fachmann verschaffte sich Intimfotos von Kunden sowie Kinderpornos - Prozess in Salzburg

Ein 26-jähriger Mann - er war etliche Jahre als selbstständiger IT-Techniker tätig - sah sich am Montag am Landesgericht Salzburg mit dem Vorwurf der "pornografischen Darstellungen Minderjähriger" (§ 207a Strafgesetzbuch) sowie mit dem Vergehen der "Datenverarbeitung in Schädigungsabsicht" (§ 63 Datenschutzgesetz) konfrontiert.

SN/Robert Ratzer Symbolbild.