IT-Panne: Salzburger Pädagogen wurden bereits am Freitag zum Coronatest vorstellig

Die Coronatests für das Personal aus dem Bildungsbereich sind für Samstag und Sonntag angesetzt. Wegen einer IT-Panne bekamen Dutzende Pädagogen bereits für Freitag einen Termin zugewiesen. Das Bundesheer testete die Betroffenen kurzfristig.

Das IT-System für die Corona-Massentestungen hat weitere Probleme, die Freitagvormittag bekannt geworden sind. In Salzburg haben Lehrer, deren Tests eigentlich erst am Samstag beginnen, Termine für Freitag bekommen. Die Betroffenen sind erschienen und wurden auch getestet, weil das Bundesheer bereits startklar war, bestätigte das Militärkommando. Bis 10.45 Uhr wurden bereits 50 Pädagogen getestet.

"Dieses Anmeldesystem hat einige Kinderkrankheiten", sagt Bundesheer-Sprecher Rene Auer. Man sei am Freitagvormittag gerade dabei gewesen, die Freiwilligen für die Abwicklung am Wochenende zu testen. Eine weitere Teststraße sei geöffnet und die Pädagoginnen und Pädagogen "bürgerorientiert der Testung zugeführt" worden. Das Bundesheer rechnet im Laufe des Tages noch mit weiteren Betroffenen.

Ähnliche Pannen soll es auch in Niederösterreich geben. Eine Frau aus Gänserndorf hat einen bestätigten Termin für Samstagmittag bekommen, obwohl in Niederösterreich die Tests für die breite Bevölkerung erst am 12. Dezember beginnen.

In Wien war das Bundesheer von Beginn an für mögliche IT-Pannen vorbereitet und konnte trotz wiederholter Systemausfälle die Tests abnehmen. Personen, die mit ihrem Anmelde-Code zum Test kamen, wurden vorübergehend mit Papierformularen registriert. Die Daten werden später ins System nachgetragen und das Papier vernichtet, hieß es aus dem Bundesheer.

Quelle: SN, Apa