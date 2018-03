Italo-Klassiker auf vier Rädern

Thomas Ensinger hat sich mit einer Street-Food-Idee selbstständig gemacht. Er verkauft Risotto aus dem "Airstream" - unter anderem in Itzling und Lehen.

Zwei Induktionskocher, drei Kühlschränke, einige Küchenutensilien und eine gute Vorbereitung. Mehr braucht Thomas Ensinger nicht. Auf kleinstem Raum kocht der Seekirchner pro Tag zwischen 50 und 60 Mittagsgerichte. Sein Steckenpferd ist das italienische Reisgericht Risotto. Ob mit oder ohne Fleisch, klassisch oder auch etwas ausgefallener - für jeden Geschmack bietet die Speisekarte das Richtige. Der Firmenname "Risottomas" ist eine originelle Verbindung von Risotto und Ensingers Vornamen.

Mit der Idee, Risotto in einem rollenden Restaurant anzubieten, ist Ensinger Vorreiter. Während man Bratwurst, Pommes und Burger auf Reifen bereits kennt, ist Risotto doch recht ungewöhnlich. Trotzdem, oder genau deshalb, die Idee des gelernten Bauingenieurs kommt an. "Am Anfang war Risotto für einige noch sehr ungewohnt. Mein deftiges Alpenrisotto mit Speck ist für viele die ,Einstiegsdroge'. Danach trauen sie sich auch über andere Gerichte", sagt Ensinger und schmunzelt. Den Standort wechselt Ensinger jeden Tag. Jeden Montag steht er über Mittag am Stadtwerk Lehen, jeden Dienstag vor der Uni/Techno Z. Wo er sonst noch zu finden ist, können seine Kunden auf seiner Homepage oder der Plattform Foodtruck Österreich nachlesen. Ensinger und sein Foodtruck können auch für Firmenfeiern gebucht werden.

Auch auf Messen ist der Flachgauer so oft wie möglich vertreten. Am kommenden Wochenende bietet der Seekirchner sein Risotto auf der "Creativ Messe" in Salzburg an. "Die Gastronomie hat mich immer schon gereizt. Ich wollte etwas Einzigartiges und fand die Street-Food-Idee spannend", sagt er. Qualität und Frische sind ihm wichtig. "Wir bereiten alles frisch vor. Das Grundrisotto wird gegart, danach kommen die entsprechenden Zutaten dazu und alles wird fertig gekocht", so der 46-Jährige.

Mit seiner Entscheidung, in die Erlebnisgastronomie einzusteigen, ist Ensinger heute glücklich. "Das Geschäft läuft gut. Ich wünsche mir, dass sich Street Food bei uns noch stärker etablieren kann."