Itzling: Pony entlief in Richtung Salzburg

Am Vormittag des 8. April ist ein Pony aus Maria Plain entlaufen und war in Richtung Salzburg Stadt unterwegs. Das Tier konnte in Itzling eingefangen werden.

Das Pony namens Blue Jack lief am Mittwochvormittag von Maria Plain in Richtung der Stadt Salzburg. Das Tier konnte schließlich von den Beamten der Polizei Itzling und Bergheim in der Kirchenstraße in Itzling eingefangen und wohlbehalten der Besitzerin übergeben werden. Auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg wurde alamiert und rückte mit einem Fahrzeug aus. Quelle: SN