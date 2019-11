Itzling: Salzburgerin von betrunkenem Lebensgefährten gewürgt und verletzt

Ein betrunkener Mann wurde in der Nacht auf Freitag wegen anhaltender Körperverletzung angezeigt. Der 27-Jähriger soll seine Lebensgefährtin über Jahre verletzt haben.

In der Nacht auf Freitag kam es im Salzburger Stadtteil Itzling zu einem Polizeieinsatz wegen Körperverletzung. Eine 24-jährige Österreicherin wurde von ihrem betrunkenen Lebensgefährten gewürgt und am Hals verletzt. Laut Mitteilung der Polizeidirektion Salzburg wurde die Frau seit mehr als fünf Jahren immer wieder von ihrem Lebensgefährten am Körper verletzt.

Der 27-jährige Beschuldigte verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und wurde nach mehrfachen Abmahnungen festgenommen.

Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig. Es wurde gegen den Beschuldigten ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Österreicher wird nun angezeigt.

Quelle: SN