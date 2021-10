Jäger blasen zum Tanz, andere Ball-Veranstalter warten noch zu

Am Samstag findet der Großarler Jägerball statt - zu gewinnen gibt es eine Jagdreise nach Afrika. Es ist der Startschuss in eine verhaltene Ballsaison.

Nach einem Sektempfang mit den Großarler Jagdhornbläsern werden den Gästen des elften Großarler Jägerballs am Samstag im Hotel Großarler Hof Musik und Tanz sowie ein exklusives Degustationsmenü geboten. Zu später Stunde erwartet die Ballbesucher eine Tombola zugunsten des Berufsjägerunterstützungsfonds der Salzburger Jägerschaft. Als Hauptpreise winken wie schon in früheren Jahren ein Gamsabschuss in Hüttschlag sowie ein einwöchiger Jagdaufenthalt samt Abschuss eines Streifengnus in Namibia. Die Entscheidung, den Ball abzuhalten, sei auch aufgrund positiver Erfahrungen mit Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung und ohne ...