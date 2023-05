Jäger entdeckte Bärenspuren im Glemmtal auf 2000 Metern Seehöhe

Experten bestätigten am Donnerstag Echtheit der Abdrücke im Gemeindegebiet von Saalbach-Hinterglemm.

Der Wolf ist mittlerweile angekommen in Salzburg, nun ist offenbar der nächste große Beutegreifer vorstellig geworden: Am Donnerstagabend meldete das Land, dass Bärenspuren im Glemmtal entdeckt worden seien. Konkret nahe des Medalkogels im Grenzgebiet zu Uttendorf in rund 2000 Meter Seehöhe, hieß es von Hubert Stock, Beauftragter des Landes für den Umgang mit Wolf und Bär. Er sei von der Jägerschaft informiert worden, dass am Wochenende Spuren gefunden worden seien.