Jäger erlegen im Oberpinzgau nicht mehr genug Rotwild

In Teilen der Hohen Tauern ist der Bestand an Rotwild so gesunken, dass die Jäger die Mindestabschüsse nicht mehr schaffen. Die werden nun reduziert.

BILD: SN/DPA-ZENTRALBILD/PATRICK PLEUL Rotwild: Bestand gesunken, Abschussquoten gesunken (Symbolbild). BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Folgen der Sturmschäden 2002 bei Uttendorf: Wild gefährdete Wiederaufforstung (Bild aus Juni 2003).