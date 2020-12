Jäger erschießt Hündin im Flachgau: Besitzerin ist fassungslos

Fassungslosigkeit in der Flachgauer Gemeinde Schleedorf. Die zweijährige Hündin Kira wurde von einem Jäger erschossen.

Es ist bedrückend. Im leeren Korb im Vorhaus der Familie Josef und Elfriede Eder in Lanterding liegt kein Hund, lediglich der gelbe Spielknochen von Kira ist noch da. Der gutmütige Border-Collie-Mischling wurde am 23. November am Nachmittag getötet. Mit Tränen in den Augen erzählt Besitzerin Elfriede Eder vom Hergang an jenem Tag im November. Die Familie führt einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, den Lanterdinger Hof. Da gibt es immer viel zu tun und die natur- und tierliebende Schleedorferin war mit ...