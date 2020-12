Jäger erschoss im Flachgau einen frei laufenden Hund

Das Tier soll Rehe gejagt haben. Die Staatsanwaltschaft sah keinen Anlass für Ermittlungen.

Wie der Verein gegen Tierfabriken am Donnerstag bekannt gab, kam es vergangene Woche in Schleedorf zu einem Vorfall, bei dem ein Jäger einen Hund geschossen haben soll. Die Tierschutzaktivisten stellten die Vermutung an, der Abschuss sei illegal erfolgt: Der Hund soll auf einem Weg geschossen und dann woanders hingelegt worden sein. Man habe Anzeige gegen den Jäger erstattet.

Vonseiten der Polizei wird der Vorfall prinzipiell bestätigt. Am 23. November habe ein Aufsichtsjäger in Ausübung seiner Tätigkeit einen Hund ...