Jäger warnen: Biomüll bringt Rehe in Gefahr

Die Jägerschaft will die Bevölkerung aufklären: Gut gemeintes, aber falsches Füttern schadet den Wildtieren und kann sogar zum Tod führen.

Gut gemeint kann das Gegenteil von gut sein. An den Seen ist das Phänomen altbekannt: Menschen füttern Vögel, schaden so den Tieren und der Wasserqualität. Jetzt taucht das Problem auch in den Wäldern auf: Speisereste in Wildfütterungen. Darauf macht ein Seekirchner Ehepaar (der Mann ist Jäger) am Beispiel des Riedelwalds aufmerksam. Auch in Mödlham sei schon Ähnliches beobachtet worden. Die beiden beklagen, dass manche Leute alle möglichen und unmöglichen alten Lebensmittel in Futterkrippen deponieren. Die Palette reiche von Vollkornbrot mit ...