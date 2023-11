20-Jährige in Eben mit dem Auto angefahren: Fahrerflucht

Nach einem Krampuslauf in Eben wollte eine 20-jährige Einheimische zu Fuß nach Hause gehen. Auf der alten Bundesstraße ging sie auf der rechten Straßenseite beziehungsweise auf dem Gehsteig nach Hüttau.

In Sonnberg wurde sie von einem Pkw von hinten angefahren und verletzt. Der Pkw-Lenker stieg danach auf das Gas und ließ die Frau zurück. Die 20-Jährige hatte sich an der rechten Schulter beziehungsweise dem rechten Kniegelenk verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Nach dem Pkw-Lenker wird gefahndet.