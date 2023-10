55-Jähriger stürzte bei Bergtour in Bayern 50 Meter in den Tod

Einsatzkräfte konnten das Handy orten - unterhalb des Gipfels: Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er war offenbar am Donnerstagnachmittag beim Abstieg vom Signalkopf im Lattengebirge abgestürzt.

Ein 55-jähriger Mann aus Piding unternahm am Donnerstag eine Bergtour von Bischofswiesen/Hallthurm in Richtung Signalkopf. Nachdem er in den späten Abendstunden nicht zurückgekommen war, verständigte seine Mieterin die Polizei in Bad Reichenhall. Der 55-Jährige hatte der Frau noch am Donnerstagmittag ein Bild vom Gipfel geschickt. Am späten Abend meldete die Mieterin den Mann als vermisst, da er nicht nach Hause zurückgekehrt und auch über Handy nicht mehr erreichbar war.

Einsatzkräfte fanden Eintrag des Vermissten im Gipfelbuch

Wenig später lief eine groß angelegte Suchaktion an, an der die Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing, Teisendorf-Anger und Traunstein beteiligt waren. Eine Ortung des Handys des Mannes ergab, dass dieses im Bereich des Signalkopfs eingeloggt war. Gegen 1.30 Uhr konnte die Bergwacht einen Eintrag des Vermissten vom Vortag im Gipfelbuch des Berges feststellen. Aus dem Hubschrauber wurde kurze Zeit später in südlicher Richtung unterhalb des Gipfels ein Handysignal geortet. Der vermisste Bergsteiger konnte gegen 2.35 Uhr nur noch tot aufgefunden werden. Er ist offenbar am frühen Donnerstagnachmittag beim Abstieg knapp unterhalb des Gipfels circa 50 Meter abgestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Die Bergung der Leiche erfolgte per Hubschrauber

Der Mann war offensichtlich allein unterwegs. Hinweise auf ein Fremdverschulden seien nach ersten Ermittlungen nicht gegeben, heißt es von der Polizei. Die Unfallaufnahme erfolgte durch einen Polizeibergführer und einen Alpinbeamten der Polizeiinspektion Berchtesgaden mit Unterstützung der Bergwacht Bad Reichenhall. Die Bergung des Verunglückten wurde durch einen Polizeihubschrauber durchgeführt.