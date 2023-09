21-Jähriger überschlug sich mit seinem BMW

Der Mann kam bei dem Unfall im bayerischen Oberstraß mit leichten Verletzungen davon, das Auto war total beschädigt.

Ein 21-jähriger aus dem bayerischen Landkreis Traunstein hat sich am Samstagabend auf der Staatsstraße 2103 bei Oberstraß mit seinem BMW im Straßengraben und an der Böschung überschlagen. Laut bayerischem Roten Kreuz war er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er dürfte Glück gehabt haben und mit nur leichten Verletzungen davongekommen sein.

Die Leitstelle Traunstein schickte kurz nach 18.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Teisendorf und ihren Löschzug Roßdorf sowie den Rettungswagen des Teisendorfer Roten Kreuzes zum Unfallort, wo sich bereits Ersthelfer um den Unfallfahrer kümmerten. Die Rettungswagen-Besatzung brachte den 21-jährigen dann zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Traunstein. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, leiteten den restlichen Verkehr lokal um, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen, Trümmern und Splittern, wobei die Straße eine gute Stunde lang komplett gesperrt war. Der BMW war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Beamte der Reichenhaller und der Freilassinger Polizei rückten zum Unfallort aus und nahmen den genauen Hergang auf.