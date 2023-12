20-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss: Wollte sich mit Auto in Einfahrt verstecken

Die Polizei Kaprun führte in der Nacht auf Sonntag Verkehrskontrollen durch. Sie nahmen auf einem Parkplatz in Kaprun ein Fahrzeug war, welches driftete.

Der 20-jährige Fahrzeuglenker aus dem Pinzgau bemerkte die Streife und wollte flüchten. Er parkte in einer Hauseinfahrt und hoffte, dass die Beamten ihn dort nicht bemerkten. Die Polizisten erkannten den Pkw jedoch. Sie führten bei dem Lenker eine Kontrolle durch: Der 20-Jährige gab an, zwei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC und COC. Im Tauernklinikum Zell am See konnte ein Arzt eine Beeinträchtigung wegen Suchtgifts feststellen. Der 20-jährige Pinzgauer wird angezeigt.