80-Jähriger Geldbörse entrissen: Junger Mann stoppte Dieb

Am Salzburger Hauptbahnhof konnte der Täter von Zeugen aufgehalten werden.

Ein 24-jähriger Mann aus dem Innviertel riss am Vormittag des 25. Oktober einer 80-jährigen Niederösterreicherin am Hauptbahnhof Salzburg die Geldbörse aus der Hand und flüchtete. Durch die Hilfeschreie der Frau wurden Zeugen auf die Geschehnisse aufmerksam. Ein junger Mann nahm sofort die Verfolgung auf, konnte den Täter stellen und diesen an der weiteren Flucht hindern. Nachdem der Täter von weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte angehalten wurde, verließ der couragierte junge Mann die Örtlichkeit, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Der 24-jährige Täter wurde infolge in die Justizanstalt eingeliefert.

Die Polizei ersucht den unbekannten Zeugen, sich in einer Polizeiinspektion in Salzburg oder unter

059133 50 1133 zu melden, um ihn für sein couragiertes Verhalten zu würdigen.