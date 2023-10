60-Jähriger bei Holzarbeiten in Hof schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" ins Landesklinikum Salzburg geflogen. Der Mann trug laut Polizei eine Schnittschutzhose, geeignetes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe.

Ein 60-Jähriger hat sich am Samstag bei Holzarbeiten in Hof bei Salzburg im Flachgau schwer verletzt. Beim Spalten von rund ein Meter langen Holzstämmen mit einem Holzspalter verdrehte sich ein Stamm, dieser rutsche daraufhin hinunter und traf den Mann am Fuß. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" ins Landesklinikum Salzburg geflogen. Der Mann trug laut Polizei eine Schnittschutzhose, geeignetes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe.