65-Jähriger zwei Mal hintereinander ausgeraubt

Ein Deutscher wurde am Samstag in der Stadt Salzburg zwei Mal überfallen. Am Südtiroler Platz wurde der 65-Jährige von einem Mann und einer Frau geschüttelt, sie haben ihm Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags aus der Jackentasche geraubt.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Symbolbild.