17-Jähriger prallte auf dem Weg nach Thalgau mit Motorrad gegen Reh

Ein 17-jähriger Flachgauer ist in der Nacht auf Freitag mit seinem Motorrad in St. Lorenz bei Mondsee (OÖ) mit einem Reh zusammengestoßen.

Der junge Mann war laut Polizeibericht am Freitag gegen 1:40 Uhr mit seinem Bike auf der L539 in Richtung Thalgau unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Lorenz sprang vor dem Lenker ein Reh auf die Fahrbahn, mit dem der 17-Jährige frontal kollidierte und stürzte. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Das tote Reh wurde vom zuständigen Jäger abgeholt.