"Jaga" von Mühltaler ist Österreichs Bestes

Christian Mauser holte mit seiner Kreation des untergärigen Bockbier den Staatsmeistertitel.

Bierbrauer Christian Mauser jubelte bei der Preisverleihung der Austrian Beer Challenge 2023 in Wien über den Titel.

2016 gelang es Christian Mauser und seinem Team im Zuge eines Studienprojektes, die einstige Mühltaler Brauerei nach hundert Jahren der Stilllegung als Wanderbrauerei wieder zu eröffnen. Die Marke war damit gesichert, schnell hat sich Mühltaler Bier wieder etabliert.

Der jüngste Erfolg gelang den Bierexperten bei der Austrian Beer Challenge (ABC), den Staatsmeisterschaften der österreichischen Brauwirtschaft, bei der heuer insgesamt 38 Titel vergeben wurden: Das "Jaga Bockbier" von Mühltaler wurde in der Kategorie "Bockbiere untergärig" mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Bewertet werden die Biere in einer Blindverkostung von fachkundigen Personen wie diplomierten Biersommeliers und Braumeistern. Mauser: "Der Mühltaler Jaga ist unsere Interpretation eines weihnachtlichen Bockbieres. Der rötliche Schimmer orientiert sich an der spätherbstlichen Farbenwelt des Lungaus. Feinste Aromen, leichte Säure und ausgeprägte Karamellnoten sind perfekte Begleiter für die herzhaften Speisen der kalten Jahreszeit. Doch auch unterjährig ist er mit seinen sanften 7,5 % vol. und den intensiven Waldhonignoten der perfekte Abschluss eines gelungen Abends."

Der "Jaga" überzeugt überdies mit seiner stilvollen Verpackung in einem Kunst-Etikett, in Holzdruck auf Naturhadern. Für die Gestaltung zeichnete der Salzburger Künstler Siegfried Tscholl verantwortlich.