Jagd auf die Fischotter soll möglich werden

Als rechtliche Grundlage lässt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) den Bestand erheben, um einen günstigen Erhaltungszustand nachzuweisen.

Derzeit kann der nach seiner Ausrottung in Salzburg wieder zurückgekehrte Fischotter ungestört im Land leben bzw. in den Augen der Gewässerbewirtschafter wüten. In einem Musterverfahren an der Bezirkshauptmannschaft Hallein wurde 2020 ein Entnahme-Antrag des Fischereivereins Hallein, in dessen Fischzucht in Gamp Otter große Schäden verursacht hatten, abgelehnt. Es müssten zuerst gelindere Mittel eingesetzt werden, zum Beispiel Schutzzäune.

Laut der Naturschutzorganisation WWF wolle der Salzburger Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) die streng geschützten Fischotter dennoch töten und bereite eine "Tötungs-Verordnung" ...