Jagdhütte und Küche in Salzburg in Brand geraten

Am Donnerstag waren die Feuerwehren in Taxenbach und in Bürmoos im Einsatz.

Gleich zwei Brände haben die Feuerwehren im Land Salzburg am Donnerstag auf Trab gehalten. In Bürmoos (Flachgau) kam es in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand, weil ein Topf mit Speiseöl am eingeschalteten Herd in Brand geraten war. In Taxenbach (Pinzgau) sind eine Jagdhütte, ein angrenzender Holzschuppen und ein Schneemobil zerstört worden. Das Feuer brach im Bereich der Stromspeicherbatterien der Photovoltaikanlage aus. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt.

Die 19-jährige Bewohnerin der vom Feuer betroffenen Wohnung in dem Mehrparteienhaus in Bürmoos rettete sich mit anderen Personen ins Freie. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Länger dauerten die Löscharbeiten der rund 75 Einsatzkräfte bei der Bekämpfung der Flammen in Taxenbach. Der Besitzer der Jagdhütte am Gschwandtnerberg, ein Landwirt, hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Brandursache wird laut Polizei noch ermittelt.