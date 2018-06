Jagdprüfung während der Schulzeit

Seit drei Jahren gibt es an der LFS Tamsweg einen schulinternen Jagdkurs. 50 Schüler haben in dieser Zeit bereits daran teilgenommen.

Durch eine Novelle des Salzburger Jagdgesetzes ist es seit drei Jahren auch in Salzburg möglich, die Jagdprüfung mit 16 Jahren abzulegen. "Ein wichtiger Grundgedanke des Gesetzgebers hinter dieser Absenkung des Mindestalters für die Erlangung der ersten Jagdkarte war, gerade den Schülern der Landwirtschaftsschulen im Rahmen ihrer Schulausbildung die Ablegung der Jagdprüfung zu ermöglichen. Dadurch sollen die jungen Bauern dazu gebracht werden, sich intensiver mit Wald und Wild zu beschäftigen, der Anteil der Grundbesitzer, die die Jagd auf eigenem Grund und Boden selbst ausüben, gesteigert und damit das Verständnis für die Jagd insgesamt verbessert werden", sagt Lehrer Georg Kleinferchner.

Grundsätzlich solle durch die Ausbildung im Bereich Jagd, einhergehend mit Fachwissen, eine Verminderung des Konfliktpotenzials sowie eine Verbesserung der Gesamtsituation im sehr heiklen und zumeist sehr emotional diskutierten Themenbereich "Wald - Landwirtschaft - Jagd" erreicht werden.

An der LFS ist Wildmeister Franz Gollackner Kursleiter. Er war zu Beginn, ob der Jugendlichkeit und der Auslastung der Teilnehmer in der Schule, hinsichtlich der Erfolgsaussichten eher skeptisch. Zwischenzeitlich ist er aber aufgrund des Eifers und der Prüfungsleistungen positiv überrascht und mit Freude und vollem Einsatz bei der Sache. Die weiteren Vortragenden kommen aus der Lehrerschaft. Für den Kurs wurde eigens ein Trophäenraum in der Schule eingerichtet.

Der Kurs läuft von Oktober bis Februar. Kursabende sind Montag und Donnerstag von 18.30 bis 21 Uhr. Die Prüfung findet im Jagdzentrum Stegenwald statt. Am Kurs 2017/18 nahmen 16 Schüler teil, davon 15 aus der zweiten und einer aus der dritten Klasse. 15 davon absolvierten die Prüfung positiv, ein Kandidat muss aufgrund eines Fehlers bei der Handhabung der Waffe zur Wiederholungsprüfung antreten. Die Erfolgsquote kann demnach als ausgezeichnet beurteilt werden. In Summe haben in den ersten drei Jahren 50 Schüler und eine Schülerin an den Jagdkursen teilgenommen.

Eindrücke von Schüler Lukas Bischof aus Rinegg: "Der Jagdkurs hat mir und meinen Kurskollegen sehr gut gefallen und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Wir absolvierten den Kurs im Forstgebäude der LFS Tamsweg mit den Kurslehrern Wolfgang Kocher, Georg Kleinferchner, Matthias Weiß und Direktor Peter Rotschopf. Den meisten Unterricht hatten wir mit Franz Gollackner. Da man nach diesem Kurs die Jagdkarte mit 16 Jahren sofort lösen kann, nahm ich diese Möglichkeit wahr und bin mit einem großartigen Weidmannsheil - einem Birkhahn - in mein erstes Jagdjahr gestartet."

