Jahrelang im Lungau Kokain verkauft: Duo steht nun in Salzburg vor Gericht

Plus

Plus

Plus

Eine 38-jährige Kroatin und ein 37-jähriger Kosovare, beide im Lungau wohnhaft, müssen sich Ende Juli wegen umfangreichen Suchtgifthandels am Salzburger Landesgericht verantworten. Erster Staatsanwalt Robert Holzleitner wirft der erstangeklagten Kroatin vor, gut vier Jahre lang, von Herbst 2018 bis Februar 2023, in einer Vielzahl von Schmuggelfahrten zumindest mehr als 1500 Gramm Kokain aus Slowenien in den Lungau gebracht zu haben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GUENTER R. ARTING Das im Lungau wohnhafte Duo soll mehrere Dutzend Abnehmer mit Kokain versorgt haben.