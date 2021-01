Jahrelanger Hassposter muss vor ein Salzburger Geschworenengericht

57-Jähriger soll in sozialem Netzwerk neben NS-Postings zig erschütternd rassistische Kommentare, etwa gegen Flüchtlinge, verbreitet haben.

Es ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft mit schwerwiegenden, ja erschütternden Vorwürfen, die ein Flachgauer (57) zu vergewärtigen hat. Der bislang unbescholtene Mann, verheiratet, mit Meisterbrief und gutem Job, soll zwischen März 2018 und August 2020 über seinen Account in einem sozialen Netzwerk nicht nur eine Vielzahl an extrem rassistischen, flüchtlingshassenden Kommentaren verbreitet haben. Er soll sich in zahlreichen Postings auch als Neonazi geriert, die Gräuel des Nationalsozialismus gutgeheißen und diesen als "zeitgemäßes politisches Modell inszeniert" haben.

Dem nicht ...