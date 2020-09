Jahrelanger Steuerschwindel in Salzburger Szenelokal: 600.000 Euro Strafe für Haupttäter

Systematische Abgabenhinterziehung durch manipulierte Umsätze und Schwarzlohnzahlungen - und das über sieben Jahre hindurch: Zwei Ex-Geschäftsführer eines Traditions-Wirtshauses sowie der betriebsinterne Buchhalter wurden am Dienstag am Salzburger Landesgericht zu jeweils sechsstelligen Geldstrafen verurteilt. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Im Finanzstrafprozess um jahrelange systematische Steuerhinterziehung in einem bekannten Salzburger Szene-Wirtshaus (inkriminierter Schaden für den Fiskus: rund 1,5 Millionen Euro) wurden Dienstag am Landesgericht zwei ehemalige Geschäftsführer sowie der betriebsinterne Ex-"Chef-Buchhalter" jeweils zu sechsstelligen Geldstrafen verurteilt.

Einer der Ex-Chefs (55) - er war Hauptgesellschafter des von einer Gastro-GmbH betriebenen Traditionswirtshauses und laut Anklage quasi "Mastermind" des jahrelangen Steuerschwindels - erhielt 600.000 Euro gänzlich unbedingte Geldstrafe. Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichteinbringung: acht Monate Haft. Über einen weiteren ehemaligen Geschäftsführer (49) wurden 133.000 Euro Geldstrafe verhängt, 100.000 Euro davon unbedingt (Ersatzhaft: drei Monate). Der angebliche interne Chef-Buchhalter (40) fasste 400.000 Euro Geldstrafe aus, davon 300.000 Euro unbedingt; die Ersatzhaft wurde mit fünf Monaten festgelegt.

Die Urteile des Schöffensenats (Vorsitz: Richter Thomas Meingast) über das - letztlich durchwegs geständige - Trio sind bereits rechtskräftig. Im Fall eines weiteren angeklagten Ex-Geschäftsführers (51) wurde der Prozess vertagt.

Wie berichtet lastete die Staatsanwaltschaft den teils faktisch, teils auch operativ tätigen Ex-Geschäftsführern einerseits an, in unterschiedlicher Tatbeteiligung jahrelang Teile der Umsätze bzw. Erlöse nicht in die Buchhaltung aufgenommen bzw. in den Jahressteuererklärungen an das Finanzamt falsch dargestellt zu haben. Andererseits sei den Mitarbeitern (Kellner/-innen) regelmäßig am Monatsende neben dem regulären Lohn auch ein "Sackerl" mit Schwarzgeld übergeben worden - jeweils in Höhe von 400 Euro bis hin zu mehr als 1000 Euro). Diesbezüglich waren neun Ex-Mitarbeiter wegen Beitragstäterschaft zur Abgabenhinterziehung mitangeklagt: Sie wurden deswegen allesamt bereits am Montag, dem ersten Prozesstag, zu Geldstrafen zwischen 1000 Euro und 9000 Euro verurteilt.

Laut Anklage wurden zwischen 2010 und 2017 in dem Szenelokal systematisch Umsatz,-Kapitalertrags-, Körperschafts- und Lohnsteuer hinterzogen. Richter Meingast: "Vom angewandten System profitierten beide Seiten: Die Dienstgeber ersparten sich dadurch erhebliche Steuerabgaben und den Mitarbeitern blieb durch das "Sackerl"-Geld netto viel mehr an Einkommen." Den Ermittlungen der Finanzstrafbehörde zufolge wurden im jahrelang bestens besuchten Wirtshaus regelmäßig die tatsächlichen Umsätze einfach um - willkürliche - Beträge verkürzt bzw. verringert. Die derart "frisierten" Umsätze wurden dann in die offizielle Buchhaltung übernommen. Schließlich reichte - zumeist - der Hauptangeklagte (55) als jahrelanger faktischer Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Szenelokals beim zuständigen Finanzamt Steuererklärungen ein, die auf ebendiesen manipulierten Buchungsunterlagen basierten.

SN-Recherchen ergaben übrigens, dass bei der Staatsanwaltschaft Salzburg einige weitere Ermittlungsverfahren gegen Gastronomiebetriebe bzw. Wirte und Mitarbeiter anhängig sind. Und zwar wegen ähnlich gelagerter Abgabenhinterziehungen (Einreichen von Steuererklärungen basierend auf manipulierten Umsätzen; Schwarzlohnzahlungen).