Was hat Salzburg in diesem Jahr bewegt? Klicken Sie sich durch den SN-Jahresrückblick in Bildern.

SN/apa „So, das Leben kann weitergehen“, meinte Eva Gratzer am 19. Februar, als die erste Impfstraße im Bundesland geöffnet wurde und sie sich mit ihrem Lebensgefährten Franz Tüchler im Messezentrum impfen lassen konnte.