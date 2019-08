Jahreszeugnisse für 19 junge Menschen mit Migrationshintergrund

Das Programm Minerva vom SOS-Kinderdorf bereitet junge Menschen auf das Arbeitsleben vor. Dabei geht es um mehr, als nur um das Erlernen der deutschen Sprache.

19 Menschen mit Migrationshintergrund konnten sich über ihre Abschlusszeugnisse freuen: "Nicht alle der gestarteten TeilnehmerInnen des elften Jahrgangs sind bei der heutigen Abschlussfeier dabei, weil wir sie schon vor Ende des Jahrgangs an den Arbeitsmarkt ,verloren' haben. Von der Startrampe Minerva quasi direkt ins selbstständige Leben und die Integration in ihrer neuen Heimat", sagt Waltraud Krassnig, Leiterin der SOS-Kinderdorf Bildungsprogramms Minerva über das vergangene Lernjahr.

Seit 2008 unterstützt SOS-Kinderdorf mit Minerva junge Menschen mit Migrationshintergrund, die einen Anschluss ins Bildungs- und Ausbildungssystem oder in den Arbeitsmarkt suchen. "Wir geben ihnen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus den Schlüssel für eine gelungene Integration an die Hand." Dabei geht es um weit mehr als nur um das Erlernen der deutschen Sprache. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in fast einem Jahr auch jenes Grundwissen, das für den Einstieg in externe Pflichtschulabschluss-Lehrgänge, für weiterführende Bildungsmaßnahmen oder für den Einstieg in den Arbeitsmarkt erforderlich ist. Auf dem Stundenplan stehen Deutsch mit Deutsch-Sprachprüfung, Mathematik, Geschichte, Geografie, Biologie, Englisch sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zusätzlich zu dieser Basisbildung lernen die jungen Menschen durch Projekte, Themen-Workshops, Exkursionen und fächerübergreifenden Unterricht die Kultur und Gesellschaft Österreichs kennen.

98 Prozent Anwesenheit

Das für die TeilnehmerInnen kostenlose Basisbildungsprogramm ist im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung akkreditiert. Es wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem Land Salzburg gefördert. Die Initiative Erwachsenenbildung gewährleistet durch österreichweit gültige qualitative Rahmenrichtlinien einen hohen Qualitätsstandard. Wer einen der raren Plätze in diesem Kompaktpaket aus Unterricht, Förderung und Beratung bekommt, sei auch bereit, den Weg zum Erfolg mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin zu gehen, heißt es in einer Aussendung. Der 19-jährige Nobar aus Syrien, der ein Jahr auf den Platz gewartet hatte, glänzte bei der Zeugnisübergabe mit einer über 98-prozentigen Anwesenheit.

Auch organisatorisch stellt die Teilnahme am Bildungsprogramm für einige eine große Herausforderung dar. "Mein Mann hat Minerva vor ein paar Jahren besucht. In diesem Jahr hat es für mich mit einem Platz geklappt", erzählt die 22-jährige Fatima aus Afghanistan. "Mein Mann konnte seinen Dienst so legen, dass er auf unseren kleinen Sohn aufgepasst hat, wenn ich bei Minerva war. Jetzt möchte ich eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau machen. Dank Minerva habe ich nun gute Chancen", freut sich die junge Mutter.

"Junge Menschen brauchen Perspektiven"

"Deutschlernen allein ist keine Ausbildung" sagt auch SOS-Kinderdorfleiter Salzburg Wolfgang Arming. "Junge Menschen brauchen Perspektiven. Sie sind in den meisten Fällen hochmotiviert, wollen lernen und sich integrieren. Haben sie dazu keine Chance, wird wertvolle Lebenszeit verschwendet. Nehmen wir jungen Menschen die Möglichkeit zu lernen und zu arbeiten, schauen wir einer verlorengegangenen Generation beim Großwerden zu. Niederschwellige Bildungsangebote und auch das Öffnen des Lehrstellenmarktes für junge Asylwerbende sind wichtiger denn je und ich wünsche mir, dass wir auch zukünftig mit der Unterstützung von Bund und Land weiterhin als Chancengeber arbeiten können.



Quelle: SN