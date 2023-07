Jakobiranggeln: Ukrainischer Flüchtlingsbub kämpft auf dem Hundstein mit

Er kam mit seiner Mutter und dem Bruder nach Österreich. Sie flohen vor dem Krieg in der Ukraine. Am Sonntag will es Semen (12) wissen - bei einer der traditionsreichsten Salzburger Veranstaltungen.

BILD: SN/HEINZ BAYER Die Spannung vor dem Ranggeln am Hundstein steigt. Im Bild: Rosi Hörhager vom Rangglerverein Leogang, Oleksandr Krasovskyi, Semen Krasovskyi und Mama Kateryna Krasovska.