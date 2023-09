Japan-Fan bringt gelben Vitamin-Kick nach Salzburg

Sie gedeiht im Hochland von Japan, sieht aus wie eine Zitrone. Auf die Yuzu-Frucht ist Maximilian Payr auf Reisen gestoßen. Mit deren Produkten steht der Neumarkter täglich auf dem Grünmarkt.

Bereits drei Mal hat es den Asienliebhaber Maximilian Payr nach Japan verschlagen. "Mir gefällt die Kultur und die Menschen haben noch Handschlagqualität ", sagt er.

Mit den Japanern Geschäfte zu machen, sei eine loyale Sache. Das war einer der Gründe, dass er sich nach seiner Reise mit einem Japaner zusammengetan hat, um Produkte der Yuzu-Frucht auch in unseren Breitengraden zu vertreiben.

Naotaka Kojima ist mittlerweile ein Freund geworden. Mit ihm hat er eine Yuzufarm auf der Halbinsel Kyushu gefunden, von wo er Produkte wie Yuzu-Direktsaft oder -Schalen bezieht. Seine anderen "Citruswerk"-Produkte, wie Soja- und scharfe Saucen bekommt er über Zwischenhändler.

Nach der HAK-Matura studierte der Stadt-Salzburger, der seit drei Jahren in Neumarkt am Wallersee wohnt, erst Jus und Innovationsmanagement. "Ich hatte immer den Drang, selbstständig zu sein."

Vom Auto-Reinigen zum Fruchtsaft-Machen

So gründete er eine Autoaufbereitungsfirma, wo es um Reinigen und Lackieren von Autos ging, um diese "den Kunden fast neu zu übergeben". Nach fünf Jahren orientierte er sich um, und ist durch Produktrecherche auf die japanische Frucht gestoßen.

Seit Juli steht Maximilian Payr mit seinem "Citruswerk" von Montag bis Samstag auf dem Grünmarkt. Es sind hauptsächlich Touristen, auch Japaner, die sich über seine Yuzu-Getränke freuen. "Viele Japaner sind ganz überrascht, weil es so gut schmeckt, manche sagen sogar, dass der Saft besser ist als zuhause." Das erklärt sich der Saftmacher damit, dass er auch den Yuzu-Direktsaft mit Sirup etwas süßer macht. Weiters gibt es auch die Kombination mit Macha-Grüntee. Das Getränk ist mit der Wirkung von Kaffee vergleichbar. "Es hält oft den ganzen Tag an. So ist es besser, es ab 16 Uhr nicht mehr zu trinken", sagt er.

Payr tüftelt an einem Yuzu-Kaffee

Apropos Kaffee: Payrs Ziel ist für die Zukunft, einen Yuzu-Kaffee zu kreieren. Und diesen möchte er mit all den anderen Köstlichkeiten, wie Kuchen und Häppchen, an einem fixen Standort in einem Café in Salzburg anbieten. "Wenn es funktioniert, dann kann ich mir auf Franchise-Basis auch Cafés in Linz, Wien oder Hamburg vorstellen."

Und wer weiß? Vielleicht gibt es ein Yuzu-Café eines Tages auch in Toyko. Maximilian Payr wird sehen und freut sich über eine sich aufbauende Stammkundschaft in Salzburg. Das ist zum Beispiel eine Angestellte, die sich täglich vor der Arbeit einen Drink als Energie-Kick für den Tag holt.

Der Yuzu-Direktsaft landet in fertigen Flaschen ohne Konservierungsmitteln und Salzen in Neumarkt in 1,8 oder gar 18-Liter-Gebinden. "Mit diesen arbeite ich vor Ort. Die Rezepte habe ich selbst kreiert", sagt der Unternehmer. Langeweile kommt bei ihm keine auf, denn neben den Yuzu-Cafés hegt er auch den Wunsch, dass sein Yuzu aus dem japanischen Hochland in der Gastronomie landet.

Weitere Infos zur Yuzu-Frucht

Die Yuzu ist eine Zitrusfrucht, die aussieht wie eine Zitrone und dreimal so viel Vitamin C enthält wie eine normale Zitrone. Ihre Säure ist mild und harmonisch.



Anbaugebiete: Die Yuzu wird in Italien, Frankreich, Spanien, Australien, China und Korea angebaut. Die in Japan gereifte Yuzu hat ein aromatisches und intensiveres Aroma. Grund dafür sind die notwendigen Bodenbeschaffenheiten und Klimabedingungen.



Verwendung: Verwendet werden das bitter-säuerliche Fruchtfleisch, die Schale und der Saft. Dieser schmeckt wie eine Mischung aus Limette, Mandarine und Grapefruit, mit einer leicht bitteren Note. In der asiatischen Küche zählt die Yuzu Frucht zu den traditionellen Lebensmitteln.