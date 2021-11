Jausenhütte in Wals abgebrannt

Eine Jausenhütte in Wals-Siezenheim ist in den frühen Morgenstunden in Brand geraten. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bei einem Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg wurde ein 47-Jähriger verletzt.

SN/christian sprenger Eine Jausenhütte Am Römerfeld in Wals-Siezenheim wurde durch das Feuer völlig zerstört.