Jazzfestival Saalfelden: Neue Sounds ertönen im historischen Wirtshaus

Kontraste schaffen Spannung. Deshalb gibt es beim 42. Jazzfestival Saalfelden in einem der ältesten Gebäude der Stadt ganz neue Töne zu hören.

Musik wurde in diesem Haus namens Zum Brücklwirt in den letzten Jahren immer wieder einmal gespielt. Freilich in einer anderen Stilrichtung.

Es fanden regelmäßig sogenannte Musikantenstammtische statt. Dabei gab es Volksmusik in sehr feiner Ausführung zu erleben. Durchaus spontan improvisiert. Heuer wird das Klangbild ein wenig anders ausfallen. Im Brücklwirt erleben Musikinteressierte unter anderem Hip-Hop.

Doch zunächst einmal zur Geschichte dieses wunderbar erhaltenen, architektonisch sehr interessanten Hauses. Die sogenannte "Ritzenpost", herausgegeben vom örtlichen Museumsverein, berichtet: "Früher ...