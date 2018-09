Jeans & Rock 'n' Roll: Als die Levi's 501 den Trachtenanzug ablöste

Die wilden Sechziger. Was haben die eigentlich mit der Kirche zu tun? Im damals beschaulichen Städtchen Saalfelden allerhand. Denn eine Nackte jagte dem Herrn Pfarrer höllischen Schrecken ein.

Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden "diesen Typen."

Ja, ein Typ ist er. Und er war es immer. 1947 geboren, befand sich Eric "Jack" Hruby mit seinen 21 Jahren im besten Alter, als die wilden Sechziger über die Welt hereinbrachen. Weit und breit taten sie es. Im Pinzgau anfangs eher verhalten. Kleidungstechnisch war in jener Zeit noch "Gestern" angesagt. Dass es sich in der Region änderte, ging durchaus auch auf seine Kappe. "Ich war oft in Jesolo oder Lignano. In Norditalien gab es damals schon diese neue, flippige Mode." Hruby ("Ich hatte immer einen Modefimmel") packte deshalb ein Projekt an. Durchaus mit wirtschaftlichem Hintergedanken. "Die reichen Buam der Hoteliers aus Saalbach und Zell fuhren nach München oder Wien, um Mode einzukaufen."

Es machte klick: Hruby eröffnete im August 1968 im Haus der Eltern den "Twen Shop" in der Loferer Straße. In einem Lokal, in dem früher ein Friseur seinen Salon betrieb. Der übersiedelte. Friseure hatten es zur Zeit der Beatles schon ein bisserl schwer ...

"Schwabing in München galt als absolutes Modezentrum. Wesentlich mit ihren Trends waren die Franzosen und Italiener. Die Engländer gar nicht so sehr."

Der "Hruby Jack", so sagen die Leute, wenn sie von ihm sprechen, dürfte einen Trend erfunden haben, ohne es zu wissen. Und ohne damit reich wie ein Modezar zu werden. "Die Levi's 501, eine kultige Jeans, war zu dunkel und wirkte zu brav." Deshalb behandelte er mehrere Dutzend solcher Jeans mit Kalk und groben Bürsten in der mit Wasser gefüllten Badewanne. "Damit sie diesen ausgewaschenen, coolen Stil bekamen." Mit Batikfarben wurden T-Shirts produziert. "Wir haben einfach einen Knoten im Stoff im Brustbereich gemacht. Das ergab immer neue Muster."

Recht rasch bewegte sich der "Twen Shop" auf Augenhöhe mit Schallers Men Shop in der Linzer Gasse, dem Club Modern in Innsbruck oder mit Prohaska in Wien.

Selbst Mode zu machen und angesagte Marken wie die damals auf dem Land raren Jeans von Swinger oder Fiorucci zu vertreiben , war eines. Werbung zu machen, etwas anderes. Aber durchaus eine Sache, auf die sich Hruby verstand. Er war von Natur aus mit reichlich Selbstvertrauen gesegnet. Und, pardon, "goschert" war er auch. Ein wenig provozieren, das gehörte außerdem ganz einfach zur Grundmelodie der damaligen Zeit. Sich an Autoritäten und Altüberliefertem zu reiben, galt nahezu als Pflicht. Und so dachte der damalige Dechant von Saalfelden, Josef Madersbacher, wohl an ein Teufelswerk. Denn gleich vis-à-vis der Kirche lachte ihm eine nackte junge Frau von einem Plakat des Twen Shops entgegen. Sie warb im Evakostüm für Fiorucci. Der Protest des Priesters war geharnischt, die Exkommunikation vermutlich fix angedacht - das Plakat kam weg.



