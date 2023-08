"Jede andere Stadt würde sich die Finger abschlecken"

Auf der Pernerinsel hat die Festspielsaison wieder begonnen - die auf verschiedenste Weise in die Stadt ausstrahlt. Selbst wenn es immer wieder die Kritik gibt, es gäbe zu wenig Berührungspunkte mit Hallein.

Mit den opulenten Bildern von "Nathan der Weise" (siehe Titelbild und Nachbericht Seite 18) haben die Salzburger Festspiele vergangenen Freitag ihre 31. Saison auf der Pernerinsel eröffnet. Die Stücke, die in der Festspielhalle aufgeführt wurden, waren oft kontrovers und sorgten für Diskussionen, man erinnere sich an die Trilogie "Sad Face/Happy Face" 2008 oder den zwölfstündigen Shakespeare-Marathon "Schlachten" 1999, im Boulevard auch als "Sexspiele auf der Pornoinsel" betitelt.

Unumstritten ist dagegen, dass es ein Glück für die Stadt ist, eines der berühmtesten Kulturfestivals der Welt zu Gast zu haben. "Wir sind froh, dass wir sie haben, und sie, dass sie diesen tollen Spielort haben. Die Führungsschiene der Festspiele hat immer öffentlich betont, dass der Spielort Hallein dazugehört", betont die für Kultur zuständige Vizebürgermeisterin Rosa Bock (SPÖ).

Festspiele sind für Hallein wichtig

"Jede andere Stadt würde sich alle zehn Finger danach abschlecken, so eine Institution zu bekommen", meint die Kulturbeauftragte der Stadtgemeinde, Eszter Fürjesi. "Natürlich sind die Aufführungen selbst eher etwas für eine spezielle Klientel und weniger fürs breite Publikum, aber das ist auch in Salzburg so."

Die Festspiele als "Elfenbeinturm-Projekt", von dem der Rest von Hallein nicht viel mitbekommt, das war im Lauf der Jahre ein häufig geäußerter Kritikpunkt. "Ich glaube, dass sie sehr wichtig für Hallein sind, weil sie ein ungeheurer Imagegewinn sind, auch international. Aber es wäre schön, wenn wir mehr Begegnungsräume hätten zwischen den Festspielen und Halleiner Kulturschaffenden, bei Generalproben oder bei Premieren", meint Christa Hassfurther, die seit 2020 mit ihrem Theater "bodi end sole" auch für das Festspiel-Jugendprogramm "jung und jede*r" mit dem Festival kooperiert. "Dadurch entsteht ein guter Austausch und eine gute Beziehung, es ist eine ungeheure Kooperationsbereitschaft der Festspiele da."

Tourismusverband organisiert Premierenfeiern

Auch Gerhard Angerer, Vorstand des Halleiner Kulturforums und Altstadtbewohner, vermisst diesen Austausch, den es früher schon mal gegeben habe: "Früher wurden die Kulturinitiativen zu Proben eingeladen", erinnert er sich im TN-Gespräch. "Ich persönlich finde es toll, dass die Festspiele da sind, es sind tolle Veranstaltungen, ich besuche sie jedes Jahr, aber man spürt sie in der Stadt nicht wirklich, finde ich. Wobei es davon abhängt, wer da ist. Als vor einigen Jahren Philipp Hochmair hier spielte, war der in der Stadt sehr präsent."

Die Festspiele in der Stadt präsenter zu machen, engere Verbindungen herzustellen und vor allem Festspielgäste auch später als Besucher nach Hallein zu locken, dieses Ziel verfolgt der Halleiner Tourismusverband-Geschäftsführer Rainer Candido seit Jahren: Der TVB betreut das Festspielteam, organisiert Unterkünfte und Rahmenprogramm sowie die Premierenfeiern in der Alten Schmiede. Zudem werden die Festspielbesucher seit 2016 vor Ort von Halleiner Gastronomen (Gasthaus Stadtkrug, Konoba Pinna Nobilis, Confiserie Braun und Brennerei Guglhof) verköstigt, was wortwörtlich Gusto auf Folgebesuche in Hallein machen soll. "Wir stecken hier jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag in die Umsetzung des Gastrokonzepts. Unser übergeordnetes Ziel ist es, den Festspielgast zum Hallein-Besucher zu machen und eine positive Reputation zu erwirken", sagt Candido. "Natürlich sind sie wichtig für die Außenwirkung der Stadt, das spiegelt sich in der Wertschöpfungskette. Ich bekomme das jedes Jahr von Betrieben gesagt, dass Festspielbesucher später zum Einkaufen und Essengehen wieder in die Stadt kommen."

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) betont, dass sich hier bereits viel getan habe: "In der Vergangenheit sind die Leute mit dem Bus zu Aufführungen gekommen und danach gleich wieder gefahren. Mittlerweile haben wir Spitzengastronomie und gute Übernachtungsmöglichkeiten in Hallein, es bleiben immer mehr Gäste in der Stadt."

Zusammenarbeit funktioniert gut

Dass die Festspielgäste seit Jahren immer häufiger rund um die Aufführungen zum Essen kommen, hat auch Stadtkrug-Wirtin Vera Bogner festgestellt: "Wir merken das an den Abenden vor den Aufführungen sehr deutlich. Ob sie später wieder als Besucher nach Hallein kommen, weiß ich nicht. Auch die Zusammenarbeit auf der Pernerinsel selbst passt sehr gut, jeder Betrieb hat ein bissl ein anderes Angebot."

Alrike Baumgartner, Geschäftsführerin der "The Salt"-Unterkünfte in der Altstadt, meint im TN-Gespräch: "Wir bemerken die Festspielzeit nicht an der Auslastung, wir sind ohnehin voll bis Oktober, aber es ist ein Unterschied in den Gästen, es ist gemischter, auch Akteure von der Pernerinsel sind bei uns untergebracht. Ich finde, es strahlt insgesamt etwas aus, sagen zu können, die Festspiele sind in Hallein, das macht einen Unterschied, das wertet die Stadt auf."

Ähnlich argumentiert Modehändlerin Marianne Weißenbacher: "Wir ganz konkret spüren das jetzt nicht, die Festspielgäste kommen ja nicht vor der Vorstellung zum Shoppen. Natürlich kriegt nicht jeder gleich viel vom Kuchen ab, insgesamt ist es trotzdem gut für alle. Es ist ein anderes Publikum unterwegs, für die ganze Stadt ist es super."

Augenoptiker Joesi Schauer verweist auf den Werbewert: "Es kommen Leute in die Stadt, die sonst nicht kommen würden, sie sehen, was es für Geschäfte gibt, wie schön die Stadt ist, dass sie keine graue Industriestadt mehr ist. Es ist sicher gut für die Frequenz, das hat uns sicher den einen oder anderen Kunden aus Salzburg gebracht."

TVB-Chef Candido betont, auch den Festspielen selbst sei daran gelegen, präsenter in der Stadt zu sein: "Ihre Werbemittel liegen bei Unternehmen in der Stadt auf, sie haben Aufkleber mit Sprüchen entwickelt, die man für Selfies auf Spiegel kleben kann, und es gibt Sticker mit QR-Code, über die man gewisse Aufführungen sehen kann."