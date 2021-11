"Jeder Baum in der Stadt Salzburg besitzt ein Zertifikat"

Das Gartenamt muss 21.000 allein stehende Bäume in der Stadt Salzburg betreuen. Bei 2720 wird dieses Jahr nach Prüfungen "nachgeholfen".

Wie umfangreich sich die Aufgaben des städtischen Gartenamts in Salzburg gestalten, zeigen schon die Zahlen: "Wir betreuen in Summe inklusive der Friedhöfe 2,7 Millionen Quadratmeter Grünflächen. Dazu kommen, die Waldstücke ausgenommen, noch 21.000 allein stehende Bäume", sagt Christian Stadler, der Leiter des Gartenamts, bei einem SN-Lokalaugenschein in der Hellbrunner Allee. Das viele Laub, das derzeit vielerorts Geh- und Radwege ziert, sei nicht das große Problem, das Augenmerk gelte vielmehr den Bäumen selbst.

"Jedes Jahr im Juni werden die ...