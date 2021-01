Jeder Dritte trinkt im Lockdown offenbar mehr Alkohol

Seit der Coronapandemie werden in Salzburg mehr betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, auch der private Alkoholkonsum ist gestiegen. Die SN haben mit einer Verkehrspsychologin über die Hintergründe gesprochen.

Eine Zivilstreife stoppte den 45-jährigen Lenker an der Autobahnausfahrt Kuchl, der Alkotest ergab 2,06 Promille. Tags zuvor prallte ein 29-Jähriger in Wagrain mit dem Pkw gegen eine Mauer: 1,84 Promille zeigte später das Messgerät. Mit 2,68 Promille war ein Rumäne auf der Tauernautobahn unterwegs, ehe er angehalten werden konnte, und in Neumarkt landete ein 31-jähriger Lenker mit seinem Pkw in einem Waldstück: Er hatte "nur" 1,5 Promille intus.

Nahezu täglich muss die Salzburger Polizei von derartigen Vorfällen berichten. ...