Jeder fünfte Fisch wird vom Otter gefressen

Am Alterbach, an der Salzach, der Glan, am Hellbrunner Bach: Kaum ein Bachlauf in Salzburg, wo sich noch keine Fischotter-Population angesiedelt hätte. Das ärgert die Fischer zusehends.

"Die Schäden sind enorm", klagt Otto Lapuch, Fischgewässerreferent des Landesfischereiverbandes. Allein bei den Fließgewässern verzeichnete er in drei Jahren einen Rückgang beim Ausfang um 22 Prozent. Diese Menge entspricht 6300 Kilo Fisch pro Jahr oder einem Schaden von rund 76.000 Euro (siehe Kasten).

Das ist laut Lapuch nicht alles: "Die Gewässer lassen sich zum Teil nicht mehr verpachten. Es findet eine Wertminderung des Fischereirechts statt. Die Lizenzeinnahmen gehen zurück, weil viele Touristen nicht fischen, wenn sie vorher schon wissen, dass es nichts zu holen gibt. In der Produktion der Fische verzeichnen wir Einbußen."

Das Kernproblem: Der Fischotter gilt als ganzjährig geschont. Das heißt: Er darf weder gestört, vergrämt noch gejagt werden. Die natürlichen Feinde von früher - Luchs, Wolf, frei laufende Hunde - sind ihm abhandengekommen. In Folge breitet er sich aus, und zwar von Osten kommend. Ende der 90er-Jahre tummelten sich im Bundesland Salzburg die ersten Fischotter, 2009 wurden landesweit 27 Stück gezählt. Aktuell sind es rund 140.

"Weil er noch dazu das Wappentier des Naturschutzbundes ist, stehen die extrem hinter dem Schutz dieses Tieres", klagt Lapuch, der sich für eine natürliche Bestandsregulierung ausspricht: "Es gehört die Schonzeit aufgehoben und mit Lebendfallen vorgegangen." Dafür bräuchte es aber einen Sachverständigen, der der Gattung der Fischotter langfristig einen günstigen Erhaltungszustand attestiert. Dann dürfte der Bestand reguliert werden. In Niederösterreich und Kärnten ist man bereits so weit. Dass Handlungsbedarf herrscht, haben Fachleute österreichweit erkannt. So gründete man im Vorsommer einen Fischotterbeirat. Außerdem treffen sich Vertreter von Fischerei, Bund, Ländern, WWF, Naturschutzbund und Sachverständige halbjährlich zu einem Dialogforum Fischotter, um eine Lösung zu finden. Das Land Salzburg hat bereits erste Entschädigungen an die Bewirtschafter ausbezahlt.

Der Fischotter hat nämlich noch dazu die schlechte Angewohnheit, nur Teile des Fisches zu fressen. Eingeweide und Köpfe gelten ihm als besondere Leckerbissen, der Rest bleibt häufig liegen. Das führt bereits dazu, dass Fische wie die Äsche oder die ebenfalls ganzjährig geschützten und mühsam wieder angesiedelten Perlfische und Nasen deutlich zurückgehen. Die Entwicklung um die Fischotter ist nicht ganz neu, hat aber zuletzt an Dramatik gewonnen. In den 60er- und 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts waren die Tiere durch die von Schwermetallen verunreinigten Flüsse unfruchtbar geworden und beinahe ausgestorben. Seit auf die Wasserqualität wieder mehr Wert gelegt wird, breiten sie sich sukzessive aus - mit allen negativen Konsequenzen. Zirka 140 Fischotter leben derzeit im Bundesland Salzburg. Jeder einzelne frisst täglich rund zehn Prozent seines Körpergewichts, im Schnitt 0,9 Kilogramm (Fisch). Das sind pro Jahr 46.000 Kilogramm oder

20 Prozent des gesamten Ausfangs 2016 (aktuellste Daten). Der Rückgang beim Ausfang (allein in Fließgewässern) betrug zwischen 2013 und 2016 rund 22 Prozent oder rund

6300 Kilo, vorwiegend Salmoniden. Rechnet man 12 Euro pro Kilo, ergibt das eine Summe von 76.000 Euro Verlust pro Jahr.