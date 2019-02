Jeder kann ein Künstler werden

Nach der ArtNight gibt es ein Gemälde von Amy Winehouse oder "Star Wars" für zu Hause. Das Besondere daran: Das Werk wird selbst gestaltet.

Im Californian Restaurant Calouba in Thalgau wird am Montag bunt gemalt: Das Berliner Unternehmen ArtNight setzt zum ersten Mal eine gleichnamige Veranstaltung in Salzburg um. Das Konzept: Bis zu 20 Teilnehmer gestalten unter der Anleitung der Mattseer Künstlerin Barbara Maislinger selbst ein Gemälde. "Was gemalt wird, wird bei der Anmeldung ausgewählt", erklärt Maislinger. Pro Abend setzen alle Teilnehmer dasselbe Motiv um - auf einer 30 mal 40 Zentimeter großen Leinwand. An Porträts stehen zur Auswahl: die Sängerin Amy Winehouse, die Schauspielerin Audrey Hepburn, Darth Vader aus dem Film "Star Wars" oder ein Affe des Street-Art-Künstlers Banksy.