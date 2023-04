Jeder Zentimeter für die Attraktivität

"34" sagte sie, als die Friseurin der Dame im Friseurstuhl neben mir die Schere für den aktuellsten Modehaarschnitt angesetzt hatte. "Eine 34 will ich dieses Jahr tragen. Wir haben April und es sind schon zehn Zentimeter Hüftumfang weg. Dieses Jahr ziehe ich es durch mit der Diät."

Ja, das Durchziehen kennen wir doch alle. Durchziehen bis zum Traumgewicht, zur Traumkleidergröße oder aber auch zur Traumhaarlänge - ständig laufen wir irgendwelchen Idealen hinterher. Die Frage ist nur: Wer hat dieses Idealbild festgelegt? Oder noch wichtiger: Was ist schon ideal?



Wir alle zwingen uns in Definitionen, die uns über Jahrhunderte als das Musterbild einer Frau oder eines Mannes in die Wiege gelegt wurden. Eine attraktive Frau ist demnach im besten Fall eine "90-60-90" mit "langen Beinen". Ein Mann sollte mindestens "über 1,80" und "gut trainiert" sein. Dass wir einen Teil unserer Lebenszeit dafür opfern, einem utopischen Bild zu entsprechen, ist uns nicht bewusst.



Und dass viele von uns anatomisch gar nicht die Voraussetzungen dafür haben, umso weniger. Unser Stoffwechsel oder aber auch unser Körperbau sind zu individuell für ein pauschales Idealbild. Viel mehr sind es also bestimmte Faktoren, die wir nicht beeinflussen können.

Daher müssen wir uns bewusster werden, wie wir wirklich sein und aussehen wollen. Bewusster werden, ob uns die Kleidergröße 34 wirklich glücklicher macht. Bewusster werden, ob uns der neue Haarschnitt wirklich mehr Zufriedenheit schenkt.

Statt also einen großen Teil unserer Lebenszeit dem Außen zu widmen, müssen wir dem Innen Gehör verschaffen. Sonst werden gesellschaftliche Vorstellungen weiterhin die Oberhand über unsere eigenen Wünsche gewinnen: Es sind Diäten, die wir irgendwann aufgeben. Es sind Sportarten, die uns eigentlich keine Freude bereiten. Es sind Schönheitsoperationen, die uns tief im Inneren Angst machen. Es sind Haarmodelle, die uns nur wegen der Fotos in Zeitschriften gefallen. Denn jeder Zentimeter gilt ja bekanntlich der Attraktivität. Und so fällt dann auch die nächste Haarsträhne der Dame im Friseursalon auf den Boden.