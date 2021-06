Jedes vierte Kind in Salzburg erfährt Gewalt: Land will aufklären

Das Land Salzburg startet eine Kampagne, um für eine gewaltfreie Erziehung zu sensibilisieren.

Es ist eine Kampagne, die aufrütteln soll. "Wenn du so oft sagst, dass ich dumm bin, kann ich gar nichts mehr." So zitiert das Land Salzburg ein Kind, um Eltern vor Augen zu führen, was ständige Erniedrigungen mit der Psyche machen. Seit dieser Woche läuft eine Werbekampagne, die Salzburger Eltern in Erinnerung rufen soll, dass es ein Gewaltverbot in der Erziehung gibt.

Nachholbedarf bei Wissen zu Gewaltverbot

Tatsächlich gebe es zu dem Recht auf Schutz vor Gewalt, das in Österreich seit 30 Jahren im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch verankert ist, Wissenslücken, sagt Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt. Das habe eine Umfrage gezeigt, die die Kinder- und Jugendanwaltschaft im Jahr 2019 durchführen ließ. "Jeder Zweite glaubt, dass eine leichte Watschen erlaubt ist. Jeder Dritte hält einen Klaps auf den Hintern für erlaubt." Noch höher sei die Akzeptanz bei psychischer Gewalt, sagt Holz-Dahrenstaedt. "Viele Kinder werden als Versager, als Nichtsnutz bezeichnet, man wirft ihnen vor: ,Du bist schuld an meinem verpfuschten Leben.'" 60 Prozent der Befragten hätten bei der Umfrage gesagt, dass Beschimpfen und Anschreien Teil des Alltags in einer Familie seien.

Gewalt in der Familie in der Pandemie gestiegen

In der Pandemie hätte sich diese Situation verschärft sagt Roland Ellmer, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe. "Die Gefährdungsmeldungen aus den Familien haben zugenommen." Er spricht von einem Anstieg von zehn bis 20 Prozent. Ziel des Landes sei es, belastete Familien schon von Geburt an zu begleiten. Sechs bis acht Prozent der Familien hätten aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe Bedarf an Begleitung. 2800 Kinder in Salzburg haben eine Erziehungshilfe, etwa durch einen Therapeuten oder einen Sozialarbeiter. Bei jedem vierten davon werden die Kinder nicht mehr von den Eltern, sondern etwa von einer Pflegefamilie erzogen.

Vorarlberg und Kärnten waren Vorbild für Kampagne

Vorbild für die Kampagne, die nun startet, waren Initiativen in Vorarlberg und Kärnten. Bis Mitte November wird es die Botschaften auf Plakaten und Bussen geben. Auch in sozialen Netzwerken werden die Botschaften und kleine Clips zu sehen sein. Dabei wird auch mit gewaltvollen Erziehungsmythen aufgeräumt: Etwa, dass eine gesunde Watsche noch keinem geschadet habe. Hier gebe es keinen Spielraum, sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn. "Gewalt gegen Kinder ist eine Straftat."