"Jemand schrie: ,Feuer!'" - 61-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Liefering

Zu einem tödlichen Wohnungsbrand ist es in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung an der Stauffeneggstraße in Salzburg-Liefering gekommen.

BILD: SN/BOSCHNER Symbolbild.

Laut Polizeibericht hatte sich das Unglück gegen 0:50 Uhr in dem Mehrparteienhaus ereignet. Unter Berufung auf Zeugenaussagen meldete die Polizei, dass Rauch aus der Wohnung gedrungen sei und jemand "Feuer" geschrien habe. Beim Eintreffen der Polizei und Berufsfeuerwehr konnte eine massive Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss wahrgenommen werden. Die Feuerwehrleute mussten die versperrte Tür zur Wohnung öffnen. In der Unterkunft fanden sie einen am Boden liegenden 61 Jahre alten Mann. Der Einheimische verstarb trotz mehrfacher Reanimationsversuche durch den Notarzt noch am Einsatzort. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg geführt.