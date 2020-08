Christina Bauer stürmt auch mit ihrem vierten Buch die Bestsellerlisten. Warum jeder "Kinder backen mit Christina" lesen will.

Wer die Bestsellerlisten des österreichischen Buchhandels durchforstet, kommt in der Kategorie "Ratgeber" an der Lungauerin Christina Bauer nicht vorbei. Im Juli waren alle ihrer bisher erschienenen vier Bücher unter den fünf meistverkauften Titeln. An der Spitze liegt ihr neuestes Buch, ...