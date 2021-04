Jetzt ist es fix: Bis 2024 bekommt die Biosphäre ihr Zentrum

Im März erfolgte der Ankauf des Neuwirtstadels in Mauterndorf. Am Ende werden acht bis neun Millionen Euro in das Gesamtkonzept investiert. Der größte Teil wird eine Fixausstellung sein.

SN/sw/regionalverband lungau Von links: Markus Schaflechner, Lisbeth Schwarzenbacher, Manfred Sampl, Bgm. Herbert Eßl und Richard Binggl.