"Jetzt ist Ruhe": Hat eine Mutter ihr Baby geschüttelt, bis es starb?

Am Dienstag und am Mittwoch stehen eine 20-Jährige und ein 25-Jähriger vor Gericht, die ihr gemeinsames Baby ermordet haben sollen. Der Prozess wird fortgeführt, ein Urteil ist in dieser Woche zu erwarten.

BILD: SN/ROBERT RATZER Elias starb am 22. Oktober 2022. Seine Eltern, eine 20-Jährige (im Bild) und ein 25-Jähriger aus Salzburg, müssen sich nach seinem Tod vor Gericht verantworten. Der Vater soll nichts unternommen haben, als die Mutter das Baby schüttelte.