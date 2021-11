Jetzt muss die Impfoffensive diesen Namen auch verdienen

Der Lockdown ist kein Grund für Impfmüdigkeit, wie Landeshauptmann Haslauer befürchtet. Die Gegenoffensive kann nur eine beispiellose Impfkampagne sein.

Hand aufs Herz: Wer hat im Sommer daran gedacht, dass wir uns ein paar Monate später mit einer Impfpflicht und erneut einem Lockdown für alle konfrontiert sehen? Sosehr das jetzt die Gemüter erhitzt und man Schuldige sucht: Angesichts der dramatischen Lage die Polarisierung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften weiter anzuheizen ist in höchstem Maß unverantwortlich. Impfen ist in dieser Situation, in der Spitäler vor dem Kollaps stehen und die Wirtschaft erneut einer gewaltigen Belastungsprobe ausgesetzt ist, zur Bürgerpflicht geworden. ...