Jetzt wird gefeiert wie schon lange nicht mehr: 120 Kaminkehrer laden nach Großgmain, in Obertrum spielen 46 Musikkapellen

Im Freilichtmuseum Großgmain lassen sich rund Salzburger Rauchfangkehrer über die Schulter schauen. Die Trachtenmusikkapelle Obertrum lädt am Wochenende mit 2250 Musikerinnen und Musikern zum Bezirksmusikfest. Auch andernorts locken viele Veranstaltungen

Normalerweise ist Johannes Schmitzberger der einzige Rauchfangkehrer, der beruflich im Salzburger Freilichtmuseum zu tun hat. Denn das Areal zählt zu seinem Kehrrayon. Am Sonntag wird er es ausnahmsweise mit rund 120 Berufskollegen teilen. Da laden die Salzburger Rauchfangkehrer mit dem Freilichtmuseum zum großen Rauchfangkehrerfest (9 bis 17 Uhr). Zuletzt hat es vor 20 Jahren eine ähnliche Rauchfangkehrer-Veranstaltung gegeben, allerdings in einem kleineren Rahmen. "An fünf Stationen führen wir die von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe Österreichs zählenden Techniken des Beschliefens, ...