Jetzt wird in den Salzburger Heimen geimpft

Das Land erwartet weitere Impfstoff-Lieferungen. In Kuchl wollen die Gesundheitsbehörden die zuletzt wieder hohen Fallzahlen aufklären.

Kuchl ist am Montagnachmittag eine der ersten Gemeinden, in denen Impfungen gegen Covid beginnen. 27 Personen (Bewohner und Personal) sind angemeldet, sagte Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP) am Sonntag auf SN-Anfrage. "Wir haben 42 Dosen und werden alle verimpfen." 15 werden z. B. Kindergartenpädagoginnen zugutekommen, die bereits Interesse bekundet hätten.

Dass es nicht mehr Teilnehmer an der Impfung gebe (im Heim leben 56 Personen), ist laut Ortschef vor allem darauf zurückzuführen, dass viele die Krankheit im Herbst schon hatten. ...