Joe Pichler: Offroad-Spaß als krönender Abschluss

Nach vier Monaten Reisezeit und 12.000 Kilometern quer durch Südamerika ist das Ziel erreicht.

"You must drive on the left side", erklärt der Grenzbeamte Renate und Joe Pichler. Man hat in Guyana nicht nur Englisch als Amtssprache von den ehemaligen britischen Kolonialherren übernommen, sondern auch den Linksverkehr beibehalten. Wenig später werden die beiden Abenteurer merken, dass das auf der Lethem-Linden Road, einer der legendärsten Pisten Südamerikas, völlig egal ist. 440 Pistenkilometer liegen vor den beiden Flachgauern. Nach starken Regenfällen säumen die Strecke unzählige Schlammlöcher und man versucht, irgendwie durchzukommen. Egal ob rechts oder links. ...