Jörg Doll baut seine alten Glashäuser in Lokale um

Blumenkünstler Jörg Doll errichtet auf seinem Areal in der Nonntaler Hauptstraße bis 2026 ein innovatives Viertel - Grünes inklusive.

Der Nonntaler Blumenkünstler Jörg Doll möchte seinen Stadtteil durch ein innovatives "Grätzel" bereichern. Dafür nahm der Salzburger die verschärften behördliche Auflagen zum Anlass, seinen florierenden Betrieb weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen. So sollen unter anderem die alten Glashäuser neu gebaut werden. Das Konzept wurde von ihm jedoch noch weitergedacht. "Bis Ende 2026 soll rund um unsere Gärtnerei ein richtig innovatives Viertel mit Geschäften aus unterschiedlichen Branchen, Lokalen und Büros realisiert werden. Im Zentrum werden viel Grün, Raum für gute Gespräche und schöne Dinge stehen", erzählt Jörg Doll.

Eine Kunstgärtnerei mit langer Geschichte

Die Gärtnerei in Nonntal nahe dem Kommunalfriedhof wurde 1929 von den Großeltern Jörg Dolls eröffnet. 1958 übernahmen Irmgard und Franz Doll die Geschäfte, ab 1997 führte Jörg Doll die Kunstgärtnerei. In 26 Jahren Betriebsleitung machte sich Doll österreichweit einen Namen für ausgefallene und unverwechselbare Eventdekorationen und Ausstattungen, wie zum Beispiel auch durch die Blumendekorationen beim Wiener Opernball.

Neues Viertel zur Belebung der Kommunalfriedhofsgegend

Für die Realisierung des Projekts hat sich der Kunstgärtner den Salzburger Projektentwickler R-K Wohnbau als Partner ausgesucht. Gemeinsam mit Christian Kreuzberger und Christopher Ruzicka, die bei R-K Wohnbau die Geschäfte führen, wird das Projekt nun in Angriff genommen. R-K Wohnbau ist ein Zusammenschluss der Unternehmen Residence Wohnbau GmbH und Kreuzberger Bau Salzburg GmbH, die regelmäßig Bauprojekte innerhalb der Stadt und näheren Umland realisieren.

"Ziel ist, einen lebenswerten und grünen Stadtteil mit kleinen Nahversorgern, Dienstleistern, Büros und Wohnungen zu schaffen", so Christian Kreuzberger. "Durch unser Projekt Nonntaler Hauptstraße 102, in dem neben Wohn- und Gewerbeimmobilien auch das neue R-K-Wohnbau-Headquarter entstehen wird, haben wir Jörg Doll kennen- und schätzen gelernt. Daraus ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Und jetzt ist es so weit, dass wir auch geschäftlich gemeinsame Sache machen, denn als Familienunternehmen teilen wir die gleichen Werte. Wir wollen etwas bewegen, für nachfolgende Generationen hinterlassen und die Lebensqualität und Lebensfreude für die Menschen erhöhen", erklärt Christopher Ruzicka.

Investiert werden von der Kunstgärtnerei Doll und R-K Wohnbau mehrere Millionen Euro. "Die Vorbereitungsmaßnahmen werden wir noch heuer - voraussichtlich im Herbst - beginnen. Und wenn alles planmäßig läuft, dann wird das Projekt mit Ende 2026 fertig sein", so Jörg Doll. Die Gärtnerei in Nonntal wird in der gesamten Realisierungszeit uneingeschränkt geöffnet bleiben.